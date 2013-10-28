Українцю з судна Arctic Sunrise пред'явлено звинувачення у хуліганстві

Про це повідомила сьогодні РІА «Новости» прес-секретар організації Юлія Проніна.

"Ми знаємо про те, що звинувачення у хуліганстві сьогодні пред'явлені нашому коку Руслану Якушеву. Раніше звинувачення одержали ще три людини - Андрій Аллахвердов, Катерина Заспа і Гізем Ахан", - сказала співбесідниця агентства. При цьому, за її словами, звинувачення у піратстві з активістів поки не знято.

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Прес-секретар також додала, що процедура пред'явлення звинувачень триває к регіональному Слідчому управлінні Слідчого комітету РФ.

Як повідомлялося, активісти «Грінпіс» спробували 18 вересня у Печорському морі піднятися на нафтову платформу "Прирозломна" компанії "Газпром нафта шельф" для проведення акції проти нафтовидобутку в Арктиці.

Наступного дня на борт судна Arctic Sunrise висадилися російські прикордонники. Усі 30 активістів «Грінпіс» були заарештовані, серед них - українець Якушев.

24 вересня Слідчий комітет РФ порушив стосовно активістів справу про піратство.

23 жовтня слідчі перекваліфіковували кримінальну справу за фактом нападу на платформу «Прирозломна» зі статті «піратство» на статтю «хуліганство».

24 жовтня обласний суд Мурманська відхилив апеляцію громадянина України Якушева з судна Artic Sunrise і залишив його під арештом до 24 листопада.