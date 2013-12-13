Журналісти все частіше зазнають утисків з боку церкви - Репортери без кордонів

Про це сказано у свіжому звіті організації «Репортери без кордонів».

Особливо така специфічна форма цензури, стосується журналістів в Ірані та низці інших країн Перської затоки, а також деяких із тих країн, де переважає православ’я. «Репортери без кордонів» заявляють, що там журналістів «таврують як єретиків», як тільки вони пробують розповісти про зловживання духовенства або неканонічний спосіб життя деяких із його представників, повідомляє Радіо Свобода.

«Репортери без кордонів» також наводять приклад Пакистану, де ісламісти таврують журналістів як «віровідступників», коли ті розповідають про жорстокість талібів.

Автори звіту закликають уряди країн, які, як вважають правозахисники, заохочують такий вид цензури, пам’ятати про основоположні права і свободи людини і не порушувати їх.

Також «Репортери без кордонів» створили інтерактивну карту "релігійних обмежень".