Путін підписав закони про гей-пропаганду й образу почуттів вірян

Відповідні документи були опубліковані на офіційному порталі правової інформації в Росії, повідомляє РІА Новости.

Відповідно до першого з них, за пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин серед дітей для громадян встановлено штраф у розмірі від 4 тисяч до 5 тисяч рублів, для посадових осіб - від 40 тисяч до 50 тисяч рублів, для юридичних осіб - від 800 тисяч рублів до одного мільйона рублів. Також порушення може спричинити адміністративне призупинення діяльності юросіб на термін до 90 діб.

Жорсткішим буде покарання за таку пропаганду із застосуванням ЗМІ або інтернету. Штраф для громадян становитиме від 50 тисяч до 100 тисяч рублів, для посадових осіб - від 100 тисяч до 200 тисяч рублів, а для юросіб - мільйон рублів або призупинення діяльності до 90 діб.

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Другий документ вносить зміни до статті 148 Кримінального кодексу - про відповідальність за перешкоджання здійсненню права на свободу совісті та віросповідань. За публічні дії, що виражають явну неповагу до суспільства і вчинені з метою образи релігійних почуттів вірян, у тому числі в місцях релігійного шанування, богослужіння та проведення інших релігійних обрядів, вводиться покарання до трьох років позбавлення волі. Також у вигляді покарання введені штрафи до 500 тисяч рублів, обов'язкові та виправні роботи.

Якщо ж діяння скоєно з використанням службового становища або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, воно карається аж до одного року позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до двох років.