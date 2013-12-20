ЗМІ: В ОДКБ вважають "кольорові революції" головним викликом для колективної безпеки

Про це було оголошено вчора за підсумками круглого столу, організованого ОДКБ, повідомляє Комерсант-Україна.

"Вражає віроломство організаторів і провідників революційних перетворень, які переслідують суто корисливі цілі та не гребують жодними способами їх досягнення, включаючи такі, що виходять за рамки правового поля і морально-етичних норм", - заявив генсек ОДКБ Микола Бордюжа.

"Вражають цинізмом сцени, коли високопоставлений чиновник однієї з шанованих держав, що дбають про демократичні цінності, публічно заграє з радикальним націоналістом і махровим антисемітом", - додав він, очевидно, маючи на увазі зустріч голови МЗС Литви Лінаса Лінкявічюса з одним з організаторів Майдану, лідером партії "Свобода" Олегом Тягнибоком.

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Україна на конференції ОДКБ згадували не раз. За словами учасників, події на Майдані стали останнім доказом того, що "небезпека "кольорових революцій" висувається на перший план серед викликів, загроз і ризиків для колективної безпеки членів ОДКБ". При цьому під терміном "кольорова революція" в ОДКБ розуміють "спеціальну модель здійснення держперевороту із застосуванням політичних, інформаційних, комунікаційних і морально-психологічних методів впливу", а її кінцева мета - "повна дезінтеграція держави, зміна влади і встановлення зовнішнього контролю над країною".

До "агентів впливу" Заходу запрошені ОДКБ експерти записали НКО, ЗМІ, міжнародні організації з моніторингу виборів ( були згадані ПАРЄ та БДІПЛ), а також соціологічні компанії, що проводять екзит-поли. "Центрвиборчком оголошує результати виборів, а народ вірить екзит- полам. Хто їх створив? Наші вороги", - обурився помічник заступника міністра оборони РФ Олександр Конузін, який, щоправда, обмовився, що виступає на форумі як приватна особа.