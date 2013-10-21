Генсек ОДКБ не побачив загрози в асоціації України з ЄС

Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) не бачить загрози для держав-членів цього військового блоку в підписанні Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це генеральний секретар ОДКБ Микола Бордюжа сказав на прес-конференції у Москві.

«Для нас вибір України - це її суверенне право, і ми не розглядаємо асоціацію України з Євросоюзом як загрозу для ОДКБ. Цього просто не може бути», - сказав Бордюжа.

Також він не бачить проблем у тому, що Україна й НАТО тісно співпрацюють.

«З НАТО співпрацюють всі держави – члени ОДКБ, й більш інтенсивно РФ. Співпрацю з НАТО ми не розглядаємо як загрозу. Ми пропонували і продовжуємо пропонувати Альянсу співпрацю», - сказав він.

При цьому він зазначив, що українські ЗМІ практично не висвітлюють діяльність ОДКБ.

«Шкода, що немає (висвітлення). У нас є потенціал і можливості для спільної діяльності. Причому ми не намагаємося втягнути Україну в ОДКБ. Ми просто говоримо, що ті ризики, з якими зіштовхується Україна, вони характерні і для держав - членів організації», - сказав він.

За його словами, спільна діяльність пішла б на користь всім державам.

Він зазначив, що Україна як позаблокова країна може співпрацювати з ОДКБ з питань боротьби з наркотиками, незаконної міграції, інформаційного впливу на суспільство та інформаційні мережі України.

«Досить багато тем, які хвилюють українське суспільство і які можна вирішити тільки спільними діями. Ми готові», - наголосив він.

Довідка УНІАН. ОДКБ - військово-політичний союз, створений державами СНД на основі Договору про колективну безпеку (ДКБ), підписаний 15 травня 1992 року. До блоку входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія, Таджикистан. Узбекистан 28 червня 2012 року припинив членство в ОДКБ.