На сайті Білого дому з’явилася нова українська петиція - щодо звільнення Тимошенко

«Тимошенко ув’язнена українським режимом два з половиною роки тому, її арешт визнаний незаконним Європейським судом з прав людини», – наголошують автори петиції.

На даний час петицію, оприлюднену 20 грудня, підписали 2,5 тис. осіб.

Для розгляду Адміністрацією США петиція має набрати 100 тисяч голосів до 19 січня 2014 р.

Як повідомляв УНІАН, петиція з вимогою ввести санкції проти Президента України Віктора Януковича і членів Кабінету міністрів, що з’явилася на сайті Білого дому 26 листопада, менш як за тиждень набрала понад 120 тисяч підписів.

Станом на 2 грудня на сайті Білого дому було розміщено більш як 10 петицій проти української влади.