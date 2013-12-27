Ізраїльські військові обмінялися ударами з палестинськими бойовиками

04:21, 27 грудня 2013
Світ
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Ізраїльська авіація відповіла в четвер увечері новими ударами по сектору Газа на дві ракети, випущені палестинськими бойовиками

Ізраїль, Сектор Газа. Фото http://svit24.net

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на прес-службу Армії оборони Ізраїлю.

З ізраїльського боку постраждалих немає. Агентство Рейтер з посиланням на палестинських медиків повідомляє про одного пораненого в секторі Газа.

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Цілями авіаударів військові називають збройну майстерню в центральній частині і склад озброєнь на півночі палестинського анклаву. "Прямі попадання підтверджені", - йдеться в повідомленні армійської прес-служби.

Бомбардування стали відповіддю на обстріл з сектора Газа околиць великого ізраїльського міста Ашкелона. "За останні 24 години по Ізраїлю випущено дві ракети, які становлять загрозу для 13500 жителів регіональної ради Хоф-Ашкелон", - повідомили військові.

Раніше цього тижня ізраїльські війська піддали сектор Газа найпотужнішому бомбардуванню за останні 13 місяців, задіявши піхоту, танки і авіацію для знищення шести об'єктів, що використовуються місцевими бойовиками. Атака, в результаті якої загинула трирічна палестинка, стала відповіддю на вбивство ізраїльського робочого на кордоні анклаву. Побоюючись обстрілів, ізраїльські військові розгорнули на півдні країни протиракетні батареї "Залізний купол", передає радіостанція "Коль Ісраель".

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