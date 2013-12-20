Палестинці звинуватили Ізраїль у спробі зірвати мирні переговори

Добу тому ізраїльські військові застрелили палестинського бойовика в місті Дженіні і співробітника спецслужб ПНА в місті Калькильї. Ізраїльтяни кажуть, що хотіли затримати підозрюваних у терористичній діяльності, а застосування зброї було самообороною, пише РІА Новости.

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"Ця ізраїльська ескалація покликана зірвати зусилля США та міжнародної спільноти, спрямовані на просування мирного процесу, і має на меті загнати переговори в глухий кут", - сказав журналістам офіційний представник глави ПНА Набіль Абу Рудейна.

Ізраїльтяни і палестинці чотири з половиною місяці тому повернулися за стіл переговорів з тим, щоб до травня майбутнього року при американському посередництві вийти на домовленості про врегулювання взаємного конфлікту.