Суд визнав законним стеження спецслужб США за дзвінками мільйонів американців

Таке рішення виніс суддя в Нью-Йорку Вільям Полі, відхиливши позов Американського союзу захисту громадянських свобод.

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За словами Полі, програма Агентства національної безпеки (АНБ) щодо збору інформації про телефонні дзвінки є "ударом у уряду", спрямованим на знищення терористичної мережі "Аль-Каїда". Суддя зазначив, що влада США могли б запобігти терактам 11 вересня 2001 року, якби в той час спецслужби займалися відстежуванням телефонних дзвінків.

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС.

Полі підкреслив, що американський уряд виніс урок з того, що сталося і "здійснив заходи для боротьби з ворогом - терористичною мережею, здатною організувати напади по всьому світу". За словами судді, частиною цих заходів якраз і стала програма АНБ. У червні правозахисники подали позов до адміністрації президента США Барака Обами, вимагаючи визнати практику збору даних про телефонні дзвінки такою, що суперечить Конституції США, зупинити її і знищити всю отриману інформацію.

Як стверджувалося у позові, уряд "збирає дані по кожному телефонному дзвінку як всередині держави, так і між США та іншими країнами", що порушує першу поправку до Конституції, що гарантує свободу слова, а також четверту, що забезпечує право на недоторканність приватного життя.

У якості відповідачів у позові були названі директор національної розвідки США Джеймс Клеппер, а також керівники АНБ, міністерства оборони, міністерства юстиції та ФБР.

Скандал навколо АНБ вибухнув після викриттів колишнього співробітника ЦРУ Едварда Сноудена. У червні цього року Сноуден передав газетам Washington Post і The Guardian ряд секретних матеріалів про програми стеження спецслужб США.