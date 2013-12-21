Обама запевняє американців, що АНБ за ними не стежить

Про це він заявив у п'ятницю на прес-конференції в Білому домі. "Я впевнений, що АНБ не веде стеження всередині країни", - сказав він.

Президент також повідомив, що має намір "протягом декількох тижнів прийняти рішення" з приводу поданого йому недавно доповіді групи незалежних експертів про секретні програми АНБ, пише ІТАР-ТАРС.

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Задане Обамі питання зводилося до того, чи вдалося США відвести якісь загрози в результаті діяльності АНБ, але президент уникнув конкретної відповіді.

Він, зокрема, нагадав про "серйозні дослідження так званої програми 215, націленої на збір даних про телефонні дзвінки", викриття якої Едвардом Сноуденом, власне, і викликали найбільший сплеск суперечок.

"Люди побоюються можливості того, що за ними можуть стежити. Ми беремо це до уваги", - сказав президент.

Він також підкреслив, що "дуже серйозно працює над відновленням довіри" громадськості в даному напрямку. За його словами, те ж саме стосується і світової спільноти.