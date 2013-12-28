Азербайджан висловив протест проти вступу Вірменії в МС

Про це заявив заввідділом з суспільно-політичних питань адміністрації президента Азербайджану Алі Гасанова, повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Trend.

"Вступ Вірменії до Митного союзу або іншу подібну структуру можливо тільки після звільнення окупованих азербайджанських земель", - сказав Гасанов.

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Нагадаємо, Вірменія прийняла рішення вступити до МС у вересні 2013 року. Президенти Вірменії та Росії Серж Саргсян і Володимир Путін за підсумками двосторонніх переговорів у Москві виступили зі спільною заявою, згідно з якою Вірменія вирішила вступити до Митного союзу, а в подальшому брати участь у формуванні Євразійського економічного союзу.

Вірменія і Азербайджан конфліктують через Нагірний Карабах. Нагірно-карабахський конфлікт розпочався в лютому 1988 року, коли Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

У вересні 1991 року в центрі НКАО Степанакерті було оголошено про створення Нагірно-Карабахської республіки (НКР). Офіційний Баку визнав цей акт незаконним, скасувавши існувала в радянські роки автономію Карабаху.

Розпочатий услід за цим збройний конфлікт тривав до 12 травня 1994 року, коли набула чинності угода про перемир'я. Азербайджан втратив контроль над Нагірним Карабахом і - повністю або частково - над сімома прилеглими до нього районами.

З 1992 року ведуться переговори щодо мирного врегулювання конфлікту в рамках Мінської групи ОБСЄ. Азербайджан наполягає на збереженні своєї територіальної цілісності та вважає Нагірний Карабах окупованими територіями. Вірменія захищає інтереси невизнаної республіки, оскільки НКР не є стороною переговорів.