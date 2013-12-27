Вірменія вже у червні збирається вступити до Митного союзу
Прем'єр-міністр Вірменії Тигран Саркісян розраховує, що договір про приєднання республіки до Митного союзу (МС) буде готовий до травня наступного року.
"Дорожня карта", яка затверджена президентами (Білорусії, Казахстану, Росії та Вірменії на саміті в Москві 24 грудня - ред.) Передбачає, що вже в травні у нас буде договір про приєднання Вірменії до МС з додатками ", - вказав прем'єр, якого цитує ІТАР-ТАСС.
"Це завдання, яке поставлене перед 22 робочими групами, що складаються з кращих фахівців і експертів нашої країни, - зазначив Саркісян. - Невипадково, що наші партнери по ТЗ високо оцінили роботу нашої команди експертів".
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Якщо до травня 2014 року "ми дійдемо згоди з нашими партнерами з усых гострих і важливих питань, це означає, що у червні цей договір буде представлений на ратифікацію" до парламентів Білорусі, Казахстану, Росії та Вірменії, зазначив прем'єр.
На початку вересня цього року Вірменія оголосила про намір вступити в МС. У листопаді було підписано Меморандум про поглиблення взаємодії між Вірменією та Євразійською економічною комісією (ЄЕК), яка є постійно діючим регулюючим органом МС і Єдиного економічного простору.