Вірменія вже у червні збирається вступити до Митного союзу

"Дорожня карта", яка затверджена президентами (Білорусії, Казахстану, Росії та Вірменії на саміті в Москві 24 грудня - ред.) Передбачає, що вже в травні у нас буде договір про приєднання Вірменії до МС з додатками ", - вказав прем'єр, якого цитує ІТАР-ТАСС.

"Це завдання, яке поставлене перед 22 робочими групами, що складаються з кращих фахівців і експертів нашої країни, - зазначив Саркісян. - Невипадково, що наші партнери по ТЗ високо оцінили роботу нашої команди експертів".

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Якщо до травня 2014 року "ми дійдемо згоди з нашими партнерами з усых гострих і важливих питань, це означає, що у червні цей договір буде представлений на ратифікацію" до парламентів Білорусі, Казахстану, Росії та Вірменії, зазначив прем'єр.

На початку вересня цього року Вірменія оголосила про намір вступити в МС. У листопаді було підписано Меморандум про поглиблення взаємодії між Вірменією та Євразійською економічною комісією (ЄЕК), яка є постійно діючим регулюючим органом МС і Єдиного економічного простору.