Касовий зал волгоградського вокзалу відновив роботу після теракту

РЖД відновили роботу касового залу залізничного вокзалу у Волгограді, де в неділю стався теракт, повідомляє РІА Новини.

Від вибуху на вокзалі загинули 18 людей. Від теракту на наступний день в тролейбусі - 15. Всього постраждали 106 осіб.

"Сьогодні, 31 грудня, о 08.00 мск в будівлі залізничного вокзалу Волгоград-1 відновлено роботу залу з продажу квитків на поїзди далекого сполучення", - йдеться в повідомленні РЖД.

Всі квиткові каси працюють у штатному режимі, з них три - в цілодобовому режимі. Для пасажирів дальнього сполучення відкритий доступ на платформи через цокольний поверх залізничного вокзалу міста Волгограда.

Інформація про рух поїздів транслюється по гучному зв'язку на території, прилеглій до головного будинку вокзалу, в касовому залі. У приміщенні цокольного поверху працює інформаційне табло. На приміському вокзалі здійснюється продаж квитків на поїзди приміського сполучення. Затримок у русі пасажирських і приміських поїздів немає.

РЖД розраховують повністю відремонтувати і відновити вокзал у Волгограді до травневих свят, повідомив начальник дирекції залізничних вокзалів (філія РЖД) Сергій Абрамов.