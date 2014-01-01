Вірменія в 2014 році стане повноправним членом Митного союзу - президент

Президент Вірменії Серж Саргсян у новорічному телезверненні висловив упевненість у тому, що республіка в 2014 році стане повноправним членом Митного союзу, передає РІА «Новости».

За його словами, в 2013 році найважливішою була глибоко усвідомлена робота, спрямована на економічний підйом і підвищення рівня безпеки Вірменії.

”Ми ще більш поглибили економічне, політичне й військове співробітництво Вірменії з Російською Федерацією, а в прийдешньому році, впевнений, станемо повноправним членом Митного союзу. Вірменія створює нову реальність, в якій буде більш захищеною й більш конкурентоспроможною”, - сказав Саргсян.

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За підсумками переговорів президентів Вірменії та РФ у вересні закавказька республіка заявила про намір вступити до ТС. На початку грудня Вірменія отримала знижку на найбільш чутливі для неї позиції російського експорту: газ, нафтопродукти та алмази.

”Дорожню карту” про вступ Вірменії до МС було затверджено 24 грудня. За розрахунками, вступ Вірменії до МС дасть у дворічній перспективі додатково 4-4,5 процентних пунктів до щорічного зростання ВВП.