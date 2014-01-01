Новорічний феєрверк у Дубаї занесено до Книги рекордів Гіннеса як наймасштабніший і найтриваліший у світі, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на еміратську газету Khaleej Times.

Рекорд офіційно зареєстровано в Дубаї представниками Книги рекордів Гіннеса. Таким чином, Дубай побив рекорд, встановлений у 2012 році в Кувейті.

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Шоу почалося з піротехнічного ”зворотного відліку” до настання нового року. Замість заявленого початку опівночі, салют стартував на 20 хвилин пізніше. Деякі ЗМІ відзначають, що це входило в план організаторів, інші пишуть, що феєрверк було затримано через сильний вітер.

Салют складався з 450 тисяч феєрверків і тривав шість хвилин. Залпи проводилися з 400 точок, розташованих упродовж 100 кілометрів уздовж берегової лінії Дубая й контурів штучних островів Palm Jumeirah і The World Islands. Один із залпів висвітив на небі прапор ОАЕ розміром 225 на 130 метрів. Це має стати найбільшим у історії піротехнічним зображенням національного прапора.

Над організацією салюту працювали понад 200 піротехніків.