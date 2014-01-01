Новорічні феєрверки у різних містах світу (фотогалерея)

На всій планеті вже настав Новий 2014 - ий рік. Планета відсвяткувала його прихід феєрверками.

У Дубаї був поставлений новий світовий рекорд за масштабністю феєрверку.

Росія зустрічає Новий рік 11 разів.

У всіх куточках планети Новий рік святкують з величезною помпою .

У Нью -Йорку центральну вулицю засипали морем конфеті.