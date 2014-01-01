Новорічні феєрверки у різних містах світу (фотогалерея)

16:01, 01 січня 2014
Світ
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Планета зустріла Новий рік.

Сідней святкує Новий рік одним з перших на планеті / Фото: Reuters

На всій планеті вже настав Новий 2014 - ий рік. Планета відсвяткувала його прихід феєрверками.

Феєрверки Тайваню / Фото: Reuters

У Дубаї був поставлений новий світовий рекорд за масштабністю феєрверку.

Феєрверки Дубаї / Фото: Reuters

Росія зустрічає Новий рік 11 разів.

Феєрверки Москви / Фото: Reuters

У всіх куточках планети Новий рік святкують з величезною помпою .

Феєрверки Лондона / Фото: Reuters

У Нью -Йорку центральну вулицю засипали морем конфеті.

Феєрверки Нью-Йорка / Фото: Reuters
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