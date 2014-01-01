Поранений вибухом посол Палестини в Чехії помер
17:38, 01 січня 2014Світ
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Смерть настала в лікарні, повідомили в поліції.
Посол Палестини в Чехії, у квартирі якого сьогодні стався вибух, помер. Про це пише ИТАР-ТАСС.
Вибух стався в квартирі посла на Інтернаціональній вулиці в елітному столичному районі Прага-6, де розташовані багато посольств та представництва іноземних держав. У момент вибуху в квартирі знаходився сам посол і члени його сім'ї.
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