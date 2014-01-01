Поліція офіційно не визнала терактом вибух в Празі

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на прес-секретаря місцевої поліції Андреа Зоулову.

"Ми припускаємо, що вибух стався під час маніпуляції з сейфом (при його відкритті)", - додала Зоулова, зазначивши, що з сейфом зараз працюють експерти. Прес-секретар повідомила також, що під час вибуху сейф був сильно пошкоджений.

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"Ймовірно, система безпеки перебувала всередині сейфа і була активована при відкритті дверцят", - сказала вона.

Зоулова також зазначила, що в резиденції посла поліція не знайшла ніяких інших пристроїв і систем, які могли б бути причиною вибуху.

За словами прес-секретаря поліції, в резиденції під час вибуху перебували дружина посла і його син, і вони живі.

При цьому, офіційного підтвердження того, що госпіталізована раніше в клініку "Мотол" з місця вибуху жінка є дружиною посла, немає. Чи постраждав при вибуху його син, також не уточнюється.

Посол Палестини в Чехії Джамаль Мухаммад Джамаль, постраждав у середу під час вибуху в своїй резиденції в Празі, був доставлений в головний військовий госпіталь Праги у важкому стані. Через деякий час надійшли повідомлення про те, що 56-річний дипломат помер.