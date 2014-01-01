Кемерон попросив шотландців не голосувати за незалежність

Про це повідомляє lenta.ru з посиланням на запис відеозвернення 1 січня, яке опубліковано BBC News.

Кемерон заявив, що жителі Англії, Уельсу та Північної Ірландії хочуть, щоб Шотландія залишилася у складі Великобританії. Прем`єр-міністр підкреслив: «Це голосування буде мати значення не тільки для майбутніх декількох років. Воно може змінити країну назавжди». Він запевнив: «Разом ми зможемо побудувати більш сильне Сполучене Королівство для наших дітей та онуків».

На тему: Шотландія призначила дату проголошення незалежності

Референдум про відділення Шотландії пройде 18 вересня 2014. З цією ініціативою виступив місцевий уряд, очолюваний лідером націоналістів Алексом Селмондом. У написаній ним «Білій книзі» наводиться план з розвитку незалежної країни. Селмонд стверджує, що без Великобританії Шотландія за останні десятиліття могла б накопичити до 116 мільярдів фунтів резервів від нафтових доходів.

Представники британських торгових мереж заявили, що в разі відокремлення Шотландії вони будуть змушені підвищити ціни в місцевих супермаркетах. Шотландський уряд відповів, що в цьому немає сенсу, так як в незалежній країні будуть знижені податки.

Шотландія була незалежним королівством до 1707 року. Зараз Шотландія є найбільш автономною з частин Сполученого Королівства: у неї є свій парламент, правова система і церква.