Шотландія призначила дату проголошення незалежності

Дата проголошення незалежності була включена в «Білу книгу», офіційний документ уряду Шотландії, в якому викладено принципи побудови незалежної шотландського держави. Публікація книги відбудеться у вівторок, 26 листопада, повідомляє Лента.ру з посиланням на ВВС.

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Крім дати набуття незалежності, в книзі, зокрема зазначено, що перші вибори в незалежний шотландський парламент можуть пройти в травні 2016 року.

Як нагадує BBC News, 24 березня відзначається на британських островах як день Союзу корон. У 1603 році в цей день Шотландія і Англія були об'єднані в династичну унію, в рамках якої протягом століть формально продовжували залишатися незалежними королівствами.

Референдум щодо виходу Шотландії зі складу Великобританії відбудеться 18 вересня 2014 року.