Шотландія призначила дату проголошення незалежності

03:56, 25 листопада 2013
Світ
1284 0

Незалежність Шотландії від Великобританії буде проголошена 24 березня 2016, у разі, якщо за відокремлення на референдумі в 2014 році проголосує більшість шотландців.

Шотландія, Британія / фото: The Laird of Oldham

Дата проголошення незалежності була включена в «Білу книгу», офіційний документ уряду Шотландії, в якому викладено принципи побудови незалежної шотландського держави. Публікація книги відбудеться у вівторок, 26 листопада, повідомляє Лента.ру з посиланням на ВВС.

На тему: Шотландія опиниться поза ЄС у разі незалежності - британський МЗС

Крім дати набуття незалежності, в книзі, зокрема зазначено, що перші вибори в незалежний шотландський парламент можуть пройти в травні 2016 року.

Як нагадує BBC News, 24 березня відзначається на британських островах як день Союзу корон. У 1603 році в цей день Шотландія і Англія були об'єднані в династичну унію, в рамках якої протягом століть формально продовжували залишатися незалежними королівствами.

Референдум щодо виходу Шотландії зі складу Великобританії відбудеться 18 вересня 2014 року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter