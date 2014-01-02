У Білорусі збільшили мінімальну зарплату на 19%
14:57, 02 січня 2014Світ
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Із 1 січня 2014 року розмір мінімальної заробітної плати в Білорусі збільшено на 19% і становитиме 1 млн 660 тис. рублів (175 дол.)
У Білорусі підвищили мінімальну зарплату
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Ради міністрів Білорусі.
Крім того, встановлено нову годинну мінімальну зарплату в розмірі 9 тис. 890 рублів (1,04 дол.).
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Як повідомляв УНІАН, востаннє рівні мінімальної зарплати в Білорусі змінювалися рік тому.
1 січня 2013 року мінімальну заробітну плату було встановлено в розмірі 1 млн 395 тис. рублів, годинну мінімальну зарплату – 8 тис. 340 рублів.
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