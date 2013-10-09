Лукашенко насварив білорусів: буде девальвація - самі винні

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Білорусі, про це Лукашенко заявив, відвідуючи ВАТ «БелАЗ» у Жодіно.

«Ви кричите: ціни дуже високі. Я починаю пресувати: давайте знижувати. Тобто тримаємо ціни на низькому рівні, а зарплату роздули. Наслідки ви добре знаєте. Але мене що найбільше хвилює? З'явився у вас зайвий білоруський рубль, куди ви побігли? До обмінників скуповувати валюту. І потім кричать: а буде девальвація чи не буде? Якщо буде девальвація – ви її зробите», - підкреслив Лукашенко.

На тему: Лукашенко попередив білорусів: будете купувати долар - буде девальвація нацвалюти

Він також торкнувся теми 100-доларового виїзного мита для громадян Білорусі.

«Президент сказав, а ми ж їдемо одягатися в імпортний одяг, тому що наш за якістю гірший. Та не про це мова. Прикордонники доповідають, що деякі діячі по 700 разів їздять туди й назад. Що вони там роблять? Скуповують валюту, яку ми заробляємо, вивозять туди й привозять шмотки. Так, Євросоюз вам підкине це дешевше, все це сміття за 3 млрд доларів скидатиме», - сказав Президент Білорусі.

На думку Лукашенка, на ці питання необхідно дивитися ширше.

«Для мене головне, коли в людини очі світяться, вона задоволена, їй добре живеться. Нічого мені не треба, лише б було вам добре», - зазначив білоруський Президент.

При цьому Лукашенко звернув увагу на кризову ситуацію в світовій економіці. За його словами, коли криза закінчиться, Білорусь повинна «виглядати пристойно».

«У важкий час ми не зупинялися. Ми живемо з реального сектора економіки, а не нафти й газу. І коли криза закінчиться, ми виглядатимемо пристойно», - підкреслив Лукашенко.

Як повідомляв УНІАН, останній раз тема можливої девальвації національної валюти піднімалася Президентом Білорусі 28 вересня на «Дожинках» у Жлобіно Гомельської області.

«Буде великий попит на валюту – знецінюватиметься білоруський рубль, не буде цього попиту – спокійною буде ситуація, спокійно вийдемо з цього становища», - заявив тоді Лукашенко. При цьому він нагадав, що в країні штучно не підтримуватиметься білоруський рубль, як й інші валюти у разі зміцнення білоруського рубля. За його словами, все залежатиме від попиту та пропозиції.

Разом із тим, він зазначив, що держава використовуватиме всі інструменти, щоб не допустити різких коливань курсу.

Довідка УНІАН. Із січня 2009 року до вересня 2011 року білоруси пережили декілька падінь національної валюти. В 2009 році курс рубля до долара був знижений на 20,45%, у травні 2011 року – на 56,3%. У вересні 2011 року де-факто відбулася третя девальвація. За результатами додаткових – вільних – торгів на Білоруській валютній-фондовій біржі курс долара становив 8.600 білоруських рублів, перевищивши в 1,6 раза офіційний, встановлений на основних торгах.