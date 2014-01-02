Жертвами теракту в Іраку стали не менш як десять осіб
Не менш як десять людей стали жертвами теракту в Іраку у четвер, ще 20 дістали поранення.
Терорист-смертник привів у дію вибуховий пристрій, закладений в автомобілі. Теракт здійснено неподалік від іракського міста Баакуба, розташованого за 60 кілометрів на північний схід від Багдада.
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Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.
Агентство відзначає, що зростання напруженості в Іраку пов`язане з протистоянням найбільших ісламських громад — суннітів і шиїтів. Під час правління Саддама Хусейна сунніти займали керівне становище в державних структурах Іраку, проте після збройного вторгнення США і повалення Хусейна їх потіснили шиїти. Вони зайняли ряд ключових державних посад, зокрема, пост прем`єр-міністра.