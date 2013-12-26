В результаті терактів в Багдаді загинули понад 30 християнин

Теракти були спрямовані проти християнського населення столиці Іраку, повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.

При вибуху біля церкви в християнському районі Дора загинули 24 людини, повідомляє агентство. Бомба, закладена в припаркований біля церкви автомобіль, вибухнула в той момент, коли парафіяни виходили з будівлі.

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Незадовго до цього вибуху на розташованому неподалік ринку вибухнули дві бомби. В результаті загинули десять людей. За словами представника поліції, саме звуки перших двох вибухів спонукали парафіян покинути церкву.

В результаті терактів постраждали 52 людини. За даними агентства, відповідальність за вибухи поки що ніхто на себе не взяв.

Про вибух близько християнської церкви на півдні Багдада стало відомо вдень 25 грудня. Спочатку повідомлялося про 15 загиблих і 30 поранених.

На початку 2000-х років християнське населення Іраку становило близько півтора мільйонів осіб. Відтоді воно скоротилося втричі в результаті численних міжрелігійних конфліктів.