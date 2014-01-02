Скандальний мер Торонто висувається на новий термін - ЗМІ

Як повідомляє BBC Україна, скандал розгорівся через визнання Форда, що він курив крек (один із найважчих наркотиків), коли був у стані алкогольного сп`яніння. Форд піддався жорсткій критиці, проте відмовився добровільно залишити свій пост.

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Після цього мера позбавили права призначати і знімати з посади його заступників, а також членів виконавчого комітету адміністрації міста.

Мер Торонто публічно вибачився, заявивши, що куріння креку було ”помилкою і найганебнішим учинком”, який він коли-небудь здійснював. Втім його, як і раніше, підтримує велика кількість жителів міста.

Наступні вибори мера відбудуться в жовтні 2014 року.