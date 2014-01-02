Скандальний мер Торонто висувається на новий термін - ЗМІ
Мер Торонто Роб Форд сьогодні висунув свою кандидатуру на наступні вибори міського голови, незважаючи на те, що міська рада недавно позбавила його більшості повноважень.
Як повідомляє BBC Україна, скандал розгорівся через визнання Форда, що він курив крек (один із найважчих наркотиків), коли був у стані алкогольного сп`яніння. Форд піддався жорсткій критиці, проте відмовився добровільно залишити свій пост.
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Після цього мера позбавили права призначати і знімати з посади його заступників, а також членів виконавчого комітету адміністрації міста.
Мер Торонто публічно вибачився, заявивши, що куріння креку було ”помилкою і найганебнішим учинком”, який він коли-небудь здійснював. Втім його, як і раніше, підтримує велика кількість жителів міста.
Наступні вибори мера відбудуться в жовтні 2014 року.