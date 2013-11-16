Міськрада Торонто позбавила повноважень скандального мера-наркомана

01:13, 16 листопада 2013
Світ
773 0

Міська рада канадського міста Торонто більшістю голосів проголосувала за позбавлення частини повноважень мера Роба Форда, який опинився останнім часом в центрі низки скандалів, пов'язаних з його епатажною поведінкою, зловживанням алкоголем і наркотичними речовинами.

Роб Форд, мер Торонто Кадр відео thestar.com

Рішення було прийнято 39 голосами за позбавлення повноважень при трьох голосів проти, передає РІА Новости з посиланням на Асошиейтед Прес. Тепер Форд не зможе призначати і відправляти у відставку свого заступника і виконавчий комітет, що відповідає за бюджетні питання.

Ініціатор голосування Джон Філіон заявив, що рішення спрямоване на те, щоб позбавити Форда можливості відправити у відставку тих членів комітету, які активно його критикують.

На тему: Мер Торонто зізнався у купівлі наркотиків

"Ми повинні позбавити його влади на благо міста. Хвиля вже піднялася, і тепер знайдеться не так багато людей, які готові захищати його", - сказав член міської ради Дензіл Міннан-Вонг. Як зазначає агентство, більшість у міськраді хотіли б, щоб Форд пішов у відставку, однак у них немає законних підстав для ініціювання цього.

Форд, у свою чергу, заявляє, що має намір відстоювати свої права в суді.

Низка скандалів навколо мера Торонто почала розгортатися у травні цього року, коли в ЗМІ з'явилися перші чутки про те, що існує відеозапис, на якому Форд курить крек. Градоначальник довго не зізнавався в існуванні відео й у вживанні наркотика, поки в кінці жовтня поліція не оголосила про виявлення відеозапису.

Форд визнав факт вживання крека і вибачився перед городянами за свою пристрасть до наркотиків, зазначивши при цьому, що не збирається йти у відставку.

Услід за цим скандалом пішли нові. Зокрема, ЗМІ оприлюднили відео, на якому мер погрожує вбити невідому людину, при цьому активно використовуючи нецензурну лексику.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter