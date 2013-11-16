Міськрада Торонто позбавила повноважень скандального мера-наркомана

Рішення було прийнято 39 голосами за позбавлення повноважень при трьох голосів проти, передає РІА Новости з посиланням на Асошиейтед Прес. Тепер Форд не зможе призначати і відправляти у відставку свого заступника і виконавчий комітет, що відповідає за бюджетні питання.

Ініціатор голосування Джон Філіон заявив, що рішення спрямоване на те, щоб позбавити Форда можливості відправити у відставку тих членів комітету, які активно його критикують.

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"Ми повинні позбавити його влади на благо міста. Хвиля вже піднялася, і тепер знайдеться не так багато людей, які готові захищати його", - сказав член міської ради Дензіл Міннан-Вонг. Як зазначає агентство, більшість у міськраді хотіли б, щоб Форд пішов у відставку, однак у них немає законних підстав для ініціювання цього.

Форд, у свою чергу, заявляє, що має намір відстоювати свої права в суді.

Низка скандалів навколо мера Торонто почала розгортатися у травні цього року, коли в ЗМІ з'явилися перші чутки про те, що існує відеозапис, на якому Форд курить крек. Градоначальник довго не зізнавався в існуванні відео й у вживанні наркотика, поки в кінці жовтня поліція не оголосила про виявлення відеозапису.

Форд визнав факт вживання крека і вибачився перед городянами за свою пристрасть до наркотиків, зазначивши при цьому, що не збирається йти у відставку.

Услід за цим скандалом пішли нові. Зокрема, ЗМІ оприлюднили відео, на якому мер погрожує вбити невідому людину, при цьому активно використовуючи нецензурну лексику.