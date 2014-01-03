У США через сніговий шторм загинуло дев`ять осіб

Як передає РІА «Новости» з посиланням на місцеві ЗМІ, серед загиблих - водій невеликої вантажівки, що врізався в автобус у штаті Індіана, - у ДТП також постраждали 15 чоловік.

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Люди також гинули в ДТП на слизькій дорозі в Мічигані і Кентуккі. У штаті Нью-Йорк замерз 71-річний чоловік, що страждав на хворобу Альцгеймера і не знайшов дороги додому. У Філадельфії, штат Пенсільванія, 30-метрова глиба соли, що використовується для посипання доріг, роздавила працівника міської служби.

По всьому регіону скасовано понад 2,3 тис. рейсів, закриті сотні шкіл, перекриті деякі шосе.