У США через сніговий шторм загинуло дев`ять осіб
23:23, 03 січня 2014Світ
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Дев`ять осіб загинули у США через сніговий шторм, який обрушився на північно-східні і центральні штати країни.
У США через сніговий шторм загинуло дев`ять осіб Фото REUTERS
Як передає РІА «Новости» з посиланням на місцеві ЗМІ, серед загиблих - водій невеликої вантажівки, що врізався в автобус у штаті Індіана, - у ДТП також постраждали 15 чоловік.
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Люди також гинули в ДТП на слизькій дорозі в Мічигані і Кентуккі. У штаті Нью-Йорк замерз 71-річний чоловік, що страждав на хворобу Альцгеймера і не знайшов дороги додому. У Філадельфії, штат Пенсільванія, 30-метрова глиба соли, що використовується для посипання доріг, роздавила працівника міської служби.
По всьому регіону скасовано понад 2,3 тис. рейсів, закриті сотні шкіл, перекриті деякі шосе.
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