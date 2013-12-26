Стихія в США: крижані зливи і торнадо привели до загибелі людей, деякі штати знеструмлено

Кількість смертей, пов'язаних з рясними снігопадами, крижаними дощами і торнадо, в США і Канаді склало не менше 27, повідомляє РИА Новости з посиланням на Ассошіейтед Пресс.

Негода обрушилася на північні штати США і Канаду у вихідні. Дощ та мокрий сніг призвели до підтоплень та перекриттю доріг у штатах Мічиган, Індіана, Огайо та інших, обмерзання ліній електропередачі призвело до численних обривів, внаслідок чого без електроенергії на Різдво залишилися понад півмільйона людей. Важкі погодні умови призвели до затримки чотирьох тисяч авіарейсів. У кількох аеропортах Канади від Торонто до острова Ньюфаундленд кілька авіарейсів були скасовані.

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За інформацією агентства, число загиблих в США на даний момент складає 17 осіб. Всі вони стали жертвами ДТП на зледенілих автошляхах або отруїлися чадним газом, намагаючись зігрітися в знеструмлених будинках і квартирах за допомогою газових генераторів. За даними на вечір середи без електрики залишаються близько 140 тисяч споживачів в американському штаті Мічиган, ще близько 60 тисяч - у штаті Мен.

У канадських містах Торонто та Квебек внаслідок отруєння продуктами горіння при обігріві будинків також загинули не менше п'яти осіб. Ще п'ятеро стали жертвами автокатастроф, які сталися через ожеледицю на дорогах східної частини Канади.

Мер Торонто Роб Форд раніше назвав минулий шторм одним з найстрашніших в історії міста. За інформацією ЗМІ, його порівнюють зі смертоносним крижаним штормом 1998 року, що забрав в місті життя понад 20 людей і залишив три мільйони без електрики.