У двох штатах США через снігову бурю ввели надзвичайний стан (відео)

Рівень снігу місцями досягає 60 см. Близько 2,3 тисяч авіарейсів було скасовано. Очікується, що ще належить скасувати сотні інших рейсів. Нью-йоркський аеропорт імені Кеннеді закрили через необхідність прибрати сніг. У місті не працюють школи, повідомляє Російська служба ВВС.

За даними синоптиків, вітро-холодовий індекс (відчувається температура з урахуванням сили вітру) в Нью-Йорку може становити до -25 градусів за Цельсієм. Синоптики попереджають, що при силі вітру 13,5 м/с обмороження настає за півгодини.

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Екстрені служби попередили водіїв про те, що погодні умови зробили пересування дорогами вкрай небезпечним. Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо заявив: "З цим жарти погані. Люди повинні серйозно поставитися до того, щоб залишатися вдома".

"Якщо вам не потрібно нікуди йти, то, будь ласка, нікуди не ходіть. Тримайтеся подалі від вулиць, і від ваших машин", - закликав новий мер Нью-Йорка Білл де Блазіо.

Губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті дозволив державним службовцям, які не виконують завдань першорядної важливості, залишатися вдома. Так само вчинили влади штатів Массачусетс і Коннектикут.

Частина приміських поїздів, що курсують навколо Нью-Йорка, перейшла на скорочений розклад. Деякі важливі автомагістралі були закриті, принаймні на короткий термін. Автобуси в місті ходять з великими затримками.

Бостон також потрапив під удар снігової бурі. Там закрилися школи, а поїзди Amtrack між цим містом і Нью-Йорком тепер ходять за скороченим розкладом.

Попередження про насування снігової бурі було оголошено в деяких прибережних районах, у тому числі на півострові Кейп-Код, у населених пунктах на північ і південь від Бостона, штаті Лонг-Айленд і частково в штаті Мен.

Штормовий фронт простягнувся від нижньої частини долини річки Міссісіпі до узбережжя Атлантичного океану. Хоча снігопад у багатьох районах вже слабшає, за прогнозами синоптиків, у п'ятницю в усьому регіоні збережеться дуже холодна погода.

Як повідомили в Національній погодній службі США, в четвер увечері, за неофіційними спостереженнями, найвищий рівень снігу був зафіксований у місті Боксфорд на північ від Бостона - 53 см.