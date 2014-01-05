На півночі Ємену під час зіткнень загинули більш як 20 осіб

Зіткнення сталися у провінціях Амрані, аль-Джауф і Саада. Сунітські племена побоюються посилення впливу в регіоні представників шиїтської громади хутхі і звинувачують їх в отриманні допомоги з Ірану.

Повідомляється, що на цьому тижні хутхі захопили кілька районів у місті Кітаф в провінції Саада. За даними очевидців, вони підпалили салафітску релігійну школу і близько 20 будинків, що знаходиться у регіоні.

Читайте також: У Ємені внаслідок теракту постраждала українка

Про це повідомляє Радіо «Свобода» з посиланням на France-Presse.

Протягом останніх десяти років хутхі ведуть боротьбу з центральним урядом за відділення провінції Саада. Однак останнім часом цей конфлікт став все більше набувати релігійного характеру.

Учора Президент Ємену Абд Раббо Мансур Хаді направив у регіон посередників для врегулювання протистояння.