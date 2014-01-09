У США на швидкісній трасі зіткнулися майже 50 авто
21:50, 09 січня 2014Світ
622 0
У США в штаті Айдахо сталося ДТП
У США в штаті Айдахо сталося ДТП / Фото : @pressscotland
У США недалеко від міста Меридіан в штаті Айдахо в четвер сталася велика дорожньо-транспортна пригода за участю майже 50 автомобілів.
Як повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на місцеву поліцію, не менше 10 людей отримали важкі травми і були госпіталізовані.
Читайте також: У США очікуються морози до 50 градусів
У результаті аварії виявилася заблокованою частина федеральної автотраси. У поліції не виключають, що в аварії могли загинути люди. Зокрема, один автомобіль був роздавлений колодами, що впали з лісовоза.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter