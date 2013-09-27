Toyota відкликає через несправність майже 700 тисяч автомобілів

Несправний важіль перемикання передач може вийти з нейтрального положення і привести автомобіль в рух. Зазвичай це не відбувається завдяки спеціальному запобіжнику, проте компанія виявила, що запобіжник може вийти з ладу, тому попросила клієнтів звернутися в сервісні центри для перевірки деталі і її заміни у разі необхідності, пише РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.:

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За словами представника компанії Сінді Найт, несправність стала причиною близько 20 незначних інцидентів і декількох несерйозних травм.

Всього компанія відкликає 615 тисяч моделей у США, понад 50 тисяч в Канаді, а також майже 25 тисяч в Мексиці. Кілька сотень моделей також будуть відкликані в Німеччині і Гватемалі. Як уточнила Найт, мова йде про моделі, вироблених в період з 2004 по 2009 роки.

Toyota стала не першим автовиробником в Японії, який відкликав свою продукцію через несправність протягом останнього тижня. Раніше про це оголосили японські компанії Honda і Nissan. З такою ж проблемою зіткнулися і автовиробники Південної Кореї Hyundai Motor і Kia Motors, які відкликали понад 660 тисяч автомобілів.