Французькі ультраправі закликають ліквідувати Євросоюз
00:55, 10 січня 2014Світ
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Лідер французької ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен закликала зробити все можливе для ліквідації Європейського Союзу
Марін Ле Пен закликала зробити все можливе для ліквідації Європейського Союзу
"Що можна зробити, щоб зробити ЄС кращим? Потрібно домогтися його катастрофи", - заявила Ле Пен, передає "Газета.ру" з посиланням на місцеві ЗМІ.
Як зазначає політик, слід чекати моменту, коли Євросоюз звалиться, і сприяти цьому в міру сил.
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"Тільки після цього можна буде приступити до будівництва Європи вільних націй", - підкреслила глава "Національного фронту" Франції.
Влітку 2013 року Європарламент позбавив Ле Пен депутатської недоторканності. Її, в тому числі, звинуватили в розпалюванні расової ненависті.
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