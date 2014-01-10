Французькі ультраправі закликають ліквідувати Євросоюз

"Що можна зробити, щоб зробити ЄС кращим? Потрібно домогтися його катастрофи", - заявила Ле Пен, передає "Газета.ру" з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як зазначає політик, слід чекати моменту, коли Євросоюз звалиться, і сприяти цьому в міру сил.

На тему: S&P знизило рейтинг Євросоюзу

"Тільки після цього можна буде приступити до будівництва Європи вільних націй", - підкреслила глава "Національного фронту" Франції.

Влітку 2013 року Європарламент позбавив Ле Пен депутатської недоторканності. Її, в тому числі, звинуватили в розпалюванні расової ненависті.