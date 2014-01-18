Обама заборонив стеження за лідерами іноземних держав
Президент США Барак Обама заборонив стеження за десятками лідерів іноземних держав, яких США вважають союзниками, заявив високопоставлений представник Білого дому на брифінгу для журналістів у п'ятницю.
Сам Обама зазначив, що США не будуть перехоплювати комунікації глав держав-союзників без крайньої потреби, передає РИА Новости.
"Якщо ми не змушені робити це в цілях національної безпеки, ми не будемо перехоплювати комунікації глав держав і урядів країн, які є нашими друзями і союзниками", - сказав Обама.
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Раніше дані колишнього співробітника спецслужб Едварда Сноудена засвідчили, що спецслужби США прослуховували телефони лідерів багатьох країн, у тому числі Німеччини і Бразилії, що ускладнило відносини США з цими країнами.
Обама заявив, що закордонні держави постійно ведуть електронну розвідку проти США, намагаються прослуховувати переговори і перехоплювати дані.
"Ми знаємо, що розвідслужби інших країн, у тому числі тих, які удавано дивуються викриттів Сноудена, постійно намагаються досліджувати мережі нашого уряду і приватного сектора, розвивають програми, щоб прослуховувати наші переговори, перехоплювати наші електронні повідомлення, піддавати небезпеці наші системи", - підкреслив президент США.
За його словами, одкровення Сноудена впливатимуть на спецслужби багато років.
"Я не збираюся розбиратися в діях і мотивації пана Сноудена, але скажу, що захист нашої нації залежить частково і від чесності тих, кому довірені секрети країни", - сказав Обама, виступаючи у Вашингтоні.
Про те, що співробітники агентства національної безпеки США прослуховували телефонні розмови громадян Франції, ЗМІ повідомили 21 жовтня з посиланням на матеріали екс-співробітника ЦРУ Едварда Сноудена. Стало відомо, що спецслужби США перехопили 70,3 мільйона телефонних розмов французьких громадян.