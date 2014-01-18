Обама заборонив стеження за лідерами іноземних держав

Сам Обама зазначив, що США не будуть перехоплювати комунікації глав держав-союзників без крайньої потреби, передає РИА Новости.

"Якщо ми не змушені робити це в цілях національної безпеки, ми не будемо перехоплювати комунікації глав держав і урядів країн, які є нашими друзями і союзниками", - сказав Обама.

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Раніше дані колишнього співробітника спецслужб Едварда Сноудена засвідчили, що спецслужби США прослуховували телефони лідерів багатьох країн, у тому числі Німеччини і Бразилії, що ускладнило відносини США з цими країнами.

Обама заявив, що закордонні держави постійно ведуть електронну розвідку проти США, намагаються прослуховувати переговори і перехоплювати дані.

"Ми знаємо, що розвідслужби інших країн, у тому числі тих, які удавано дивуються викриттів Сноудена, постійно намагаються досліджувати мережі нашого уряду і приватного сектора, розвивають програми, щоб прослуховувати наші переговори, перехоплювати наші електронні повідомлення, піддавати небезпеці наші системи", - підкреслив президент США.

За його словами, одкровення Сноудена впливатимуть на спецслужби багато років.

"Я не збираюся розбиратися в діях і мотивації пана Сноудена, але скажу, що захист нашої нації залежить частково і від чесності тих, кому довірені секрети країни", - сказав Обама, виступаючи у Вашингтоні.

Про те, що співробітники агентства національної безпеки США прослуховували телефонні розмови громадян Франції, ЗМІ повідомили 21 жовтня з посиланням на матеріали екс-співробітника ЦРУ Едварда Сноудена. Стало відомо, що спецслужби США перехопили 70,3 мільйона телефонних розмов французьких громадян.