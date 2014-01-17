Спецслужби США перехоплювали майже 200 мільйонів смс в день

Про це повідомляє британська газета Guardian з посиланням на документи, надані екс- співробітником ЦРУ Едвардом Сноуденом.

За даними видання, в квітні 2011 року спецслужби щодня перехоплювали майже 194 мільйони текстових повідомлень. За допомогою спеціальної програми під кодовою назвою Dishfire спецслужби могли витягати з смс інформацію про місцезнаходження абонента, його адресній книзі і фінансовим операціям. Як відзначає видання, програма збирала "практично все, що було можливо", а не тільки інформацію, що стосується певних секретних операцій.

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Також американські спецслужби, за даними видання, використовували програму Prefer, яка аналізувала дані з автоматичних текстових повідомлень, які приходять на телефон абонента. Зокрема, аналізу піддавалися повідомлення про пропущені дзвінки, повідомлення про перетин кордонів і навіть повідомлення від туристичних компаній. Інформація, отримана з повідомлень абонентів в США, згідно з секретними документами, була майже повністю вилучена з бази АНБ, проте дані, що стосуються абонентів в інших країнах, збереглися. Яких країн, крім Великобританії, стосувалось таке стеження, видання не уточнює.

Сноуден в червні 2013 року передав газетам Washington Post і Guardian ряд секретних матеріалів про програми стеження спецслужб США і Великобританії в інтернеті. За даними АНБ, в розпорядження журналістів могли потрапити до 200 тисяч секретних документів. Після їх передачі Сноуден вилетів в Гонконг, а з 23 червня 2013 перебував в транзитній зоні московського аеропорту "Шереметьєво". У серпні він отримав тимчасовий притулок у Росії терміном на рік.

За матеріалами: РИА Новости