Ізраїль атакував сектор Газа у відповідь на палестинський обстріл

Ізраїльська авіація атакувала в неділю дві цілі в секторі Газа у відповідь на черговий ракетний обстріл з боку палестинських бойовиків, повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-служба Армії оборони Ізраїлю.

Про потерпілих з обох сторін не повідомляється. «(Напередодні) ввечері ракета, випущена з сектора Газа, розірвалася на території регіональної ради Сдот-Негев. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили завдали удару по двох об'єктах терористичної активності у південній та центральній частинах сектора Газа. Прямі попадання підтверджено», - йдеться в повідомленні військових.

За оцінками армії, палестинські бойовики мають на озброєнні тисячі ракет дальністю до 75 кілометрів, в зоні ураження яких живуть 3,5 мільйона ізраїльтян - 40% населення країни. Відповідальність за обстріли ізраїльські військові традиційно покладають на правлячий в Газі ісламістський рух ХАМАС, вимагаючи від нього припиняти ворожі дії з боку всіх угрупувань палестинського анклаву.