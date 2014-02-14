У Тель-Авіві затримали виліт українського лайнера через чеку від гранати

В ізраїльському аеропорті імені Бен Гуріона в Тель-Авіві затримали виліт українського літака після того, як на борту лайнера виявили чеку від гранати. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Jerusalem Post.

Всіх пасажирів рейсу евакуювали для проведення перевірки. Фахівці служби безпеки не знайшли вибухових пристроїв і дозволили літаку вилетіти до Києва, уточнює агентство «Курсор-інфо». Чеку в салоні літака виявив один із пасажирів.

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У повідомленні не уточнюється, який саме рейс був евакуйований і перевірений. Вранці 14 лютого з Тель-Авіва в Київ повинен був відправитися тільки один лайнер компанії «Міжнародні авіалінії України». На сайті київського аеропорту «Бориспіль» повідомляється, що він прибуде із запізненням на три години.