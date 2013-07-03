Дипскандал: Країни ЄС затримали літак президента Болівії, шукаючи там Сноудена

Як повідомляє РІА Новости з посиланням на болівійські та європейські ЗМІ, у ніч на середу Франція та Португалія відкликали дозвіл на використання повітряного простору та аеропортів обох країн у літака Моралеса. Лайнер, який на той час перебував у повітрі вже три з половиною години після вильоту з Москви, був змушений здійснити посадку у Відні.

За повідомленням ЗМІ, влада цих країн побоювалася, що на борту може перебувати екс-співробітник спецслужб США Едвард Сноуден.

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Болівійська влада заявила, що дані дії Португалії та Франції, які відкликали дозвіл на посадку літака болівійського лідера, поставили під загрозу його життя.

Зокрема, голова МЗС Еквадору Рікардо Патина назвав "величезною образою" дії європейських країн і зажадав у зв'язку з цим скликання позачергової зустрічі представників Союзу південноамериканських націй (UNASUR).

Пізніше влада Австрії повідомила, що президент Болівії Ево Моралес перебуваєх в аеропорті Відня, але екс-співробітника американських спецслужб Едварда Сноудена з ним немає.

Сам Ево Моралес спростував інформацію, що зустрічався з Едвардом Сноуденом під час свого візиту до Росії і що той нібито міг перебувати на борту президентського літака.

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"Я його не бачив (у Москві), і ми цю тему з російською владою не обговорювали", - заявив Моралес в інтерв'ю агентству EFE в аеропорті Відня.

Пізніше Франція і Португалія знову відкрили літаку президента Болівії доступ у свій повітряний простір, проте інцидент викликав хвилю негативних відгуків від країн Латинської Америки. Зокрема, з осудом виступили Болівія, Куба і голови регіональних латиноамериканських блоків - генсек Південноамериканського Союзу націй (UNASUR, об'єднує 12 держав), голова Організації Американських держав (ОАД, об'єднує 35 країн) і генсек Андського співтовариства, що об'єднує Болівію, Еквадор, Перу та Колумбію.