Держдума хоче прирівняти "антиросійські" статті до державного злочину

Депутат Державної думи Євген Федоров («Єдина Росія») готує проект закону про внесення змін до Адміністративного та Кримінального кодексів РФ, а також до законів щодо протидії тероризму і екстремізму.

Як пишуть Известия, поправки стосуються встановлення адміністративної і кримінальної відповідальності для керівників засобів масової інформації, «які допускають публікації з брехливою антиросійською інформацією, забезпечують інформаційну підтримку екстремістських і сепаратистських сил антиросійської спрямованості, у тому числі і при відображенні подій за межами Росії».

Приводом до розробки законопроекту стали публікації в російських ЗМІ, в яких автори, на думку парламентаря, допускали некоректні історичні аналогії і трактування подій в Росії і масових протестів в Україні.

"В число державних злочинів включається свідомий обман аудиторії працівниками ЗМІ, спрямований на підтримку тероризму, інтервенції, сепаратизму і геноциду", - сказав автор закону.

Нова кримінальна норма про визнання антиросійських публікацій державним злочином, на думку законодавця, повинна з'явитися у 10-му розділі КК РФ «Злочини проти державної влади», в якому, серед іншого, містяться статті про шпигунство, державну зраду та збройний заколот.

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"На Україні стався державний переворот. З цим ніхто не сперечається. Але результатом його стала поява узурпатора - в.о. президента України. Офіційно такої посади навіть не передбачено. Але коли ЗМІ рішення узурпатора видає за рішення української держави - це свідомий обман", - сказав єдинорос.

Перший заступник голови комітету ГД з інформаційної політики, інформаційних технологій і зв'язку Вадим Дєньгін (ЛДПР) підтримав ідею закону, але звернув увагу на те, що при його підготовці дуже важливо уникнути можливості подвійного трактування положень документа і не зіткнутися з вже існуючими в законодавстві аналогами даних норм.

"Також дуже важливо перевірити інтернет на наявність в Мережі матеріалів, що підпадають під норми закону, незалежно від того, зареєстровані сайти з цією інформацією на території РФ або за її межами. Тут треба зустрічатися з Роскомнаглядом і обговорювати", - розповів депутат.

Журналіст і голова комісії Громадської палати РФ з міжнаціональних відносин і свободи совісті Микола Сванідзе вважає цю ініціативу «черговою спробою парламентаріїв заткнути ЗМІ рот».