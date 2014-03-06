Держдума хоче прирівняти "антиросійські" статті до державного злочину
У Держдумі готується законопроект про кримінальну відповідальність працівників ЗМІ за свідоме спотворення інформації на шкоду державі.
Депутат Державної думи Євген Федоров («Єдина Росія») готує проект закону про внесення змін до Адміністративного та Кримінального кодексів РФ, а також до законів щодо протидії тероризму і екстремізму.
Як пишуть Известия, поправки стосуються встановлення адміністративної і кримінальної відповідальності для керівників засобів масової інформації, «які допускають публікації з брехливою антиросійською інформацією, забезпечують інформаційну підтримку екстремістських і сепаратистських сил антиросійської спрямованості, у тому числі і при відображенні подій за межами Росії».
Приводом до розробки законопроекту стали публікації в російських ЗМІ, в яких автори, на думку парламентаря, допускали некоректні історичні аналогії і трактування подій в Росії і масових протестів в Україні.
"В число державних злочинів включається свідомий обман аудиторії працівниками ЗМІ, спрямований на підтримку тероризму, інтервенції, сепаратизму і геноциду", - сказав автор закону.
Нова кримінальна норма про визнання антиросійських публікацій державним злочином, на думку законодавця, повинна з'явитися у 10-му розділі КК РФ «Злочини проти державної влади», в якому, серед іншого, містяться статті про шпигунство, державну зраду та збройний заколот.
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"На Україні стався державний переворот. З цим ніхто не сперечається. Але результатом його стала поява узурпатора - в.о. президента України. Офіційно такої посади навіть не передбачено. Але коли ЗМІ рішення узурпатора видає за рішення української держави - це свідомий обман", - сказав єдинорос.
Перший заступник голови комітету ГД з інформаційної політики, інформаційних технологій і зв'язку Вадим Дєньгін (ЛДПР) підтримав ідею закону, але звернув увагу на те, що при його підготовці дуже важливо уникнути можливості подвійного трактування положень документа і не зіткнутися з вже існуючими в законодавстві аналогами даних норм.
"Також дуже важливо перевірити інтернет на наявність в Мережі матеріалів, що підпадають під норми закону, незалежно від того, зареєстровані сайти з цією інформацією на території РФ або за її межами. Тут треба зустрічатися з Роскомнаглядом і обговорювати", - розповів депутат.
Журналіст і голова комісії Громадської палати РФ з міжнаціональних відносин і свободи совісті Микола Сванідзе вважає цю ініціативу «черговою спробою парламентаріїв заткнути ЗМІ рот».