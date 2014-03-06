З російського телеканалу через події в Криму звільняються ведучі

Двоє американських ведучих російського англомовного телеканалу Russia Today (RT) оголосили про несприйняття агресії Росії проти України, повідомляє Радіо Свобода.

Першою засудила «військову окупацію» частини території України ведуча програми Breaking the Set Еббі Мартін. Також учора в прямому ефірі про своє звільнення сказала Ліз Валь. Вона наголосила, що не може продовжувати співпрацю з каналом, який фінансується урядом Росії і «виправдовує дії Путіна».

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Телеканал Russia Today (RT) звинуватив Ліз Валь у саморекламі. Керівництво заявило, що Валь влаштувала з особистого рішення публічне шоу, і відзначило: якщо журналіст незгодний з позицією редакції, він звертається зі скаргами до редактора, і якщо проблеми не можна розв’язати, йде як професіонал.

Після заяви Еббі Мартін головний редактор телеканалу Russia Today Маргарита Сімоньян сказала, що журналістка погано розуміє ситуацію в Криму і стала жертвою «американської пропаганди».