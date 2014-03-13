У Росії заблокували доступ до сайтів опозиційних ЗМІ та блогу Навального

«Грани.ру», «Каспаров.ру» і ЕЖ.ру , підкреслили в Роскомнагляді, містять заклики до протиправної діяльності та участі у масових заходах, що проводяться з порушенням встановленого порядку.

Про це пише Лента.ру.

Крім того, за повідомленнями користувачів, клієнти провайдера «Акадо» не можуть зайти на сайт радіостанції «Ехо Москви». За деякими даними, це викликано тим, що радіостанція передруковувала блог Олексія Навального, який також був внесений у реєстр забороненої інформації. Оновлюючи свій блог, Навальний, який перебуває під домашнім арештом, порушує «положення судового рішення про обрання запобіжного заходу громадянину, щодо якого порушено кримінальну справу», пояснили в Роскомнагляді.

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Роскомнагляд наказує провайдерам блокувати сайти у відповідності з законом 398-ФЗ. Він дозволяє прокуратурі без рішення суду обмежувати доступ до сайтів, які закликають до масових заворушень, розпалювання міжнаціональної та міжконфесійної ворожнечі, до участі в незаконних масових публічних заходах, до екстремістської і терористичної діяльності.