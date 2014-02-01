У Росії набув чинності закон про блокування екстремістських сайтів

Про це пише Росбалт.

"У рамках підготовки до реалізації закону проведені всі необхідні технічні заходи", - повідомляє прес-служба Роскомнагляду.

Згідно з текстом закону, генеральний прокурор РФ і його заступники уповноважені звертатися в Роскомнагляд із заявою про обмеженню доступу до інформаційних ресурсів, що поширюють заклики до масових безладів, здійснення екстремістської діяльності та участі у масових публічних заходах. Така процедура може бути ініційована генеральним прокурором та його заступниками на підставі моніторингу Інтернету, а також отриманих від органів влади, організацій та громадян повідомлень.

Відповідне рішення буде ухвалюватися у встановленій законом формі вимоги, яке по каналах електронного зв'язку буде направлятися в Роскомнагляд. Після отримання вимоги генеральної прокуратури Роскомнагляд негайно надсилає системі взаємодії операторів зв'язку вимогу про обмеження доступу до інформаційного ресурсу або до розміщеної на ньому протиправної інформації.

Оператори зв'язку після отримання цієї вимоги зобов'язані негайно обмежити доступ до інформаційного ресурсу або до розміщеної на ньому незаконної інформації. Надалі Роскомнагляд визначає провайдера хостингу інтернет-ресурсу, на якому міститься протизаконна інформація, і направляє йому повідомлення про необхідність видалення такої інформації. Провайдер хостингу повинен повідомити власника інформаційного ресурсу про обов'язки негайно видалити протиправний контент.

Доступ до інформаційного ресурсу поновлюється після того, як Роскомнагляд отримає від власника сайту або хостинг-провайдера повідомлення про те, що незаконна інформація видалена, і переконається в цьому.

Досі досудовому блокуванню підлягали ресурси з дитячої порнографією, інструкціями з виготовлення та вживання наркотиків і сайти із закликами до суїциду. При цьому екстремістські сайти закривалися тільки за рішенням суду. Документ зазнав жорсткої критики з боку інтернет-сфери, представники якої побоюються, що в результаті можуть постраждати законослухняні сайти. В асоціації також вважають за необхідне внесення змін у федеральний закон "Про протидію екстремістській діяльності".