У цей день також Байден візьме участь у відеозустрічі G7, до якої по відеозв'язку приєднається Зеленський.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підпише закон про ленд-ліз для України 9 травня.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі під час спілкування із журналістами на борту президентського літака.

"У понеділок президент підпише Закон про ленд-ліз для захисту демократії в Україні на 2022 рік", - сказала Псакі.

Вона підтвердила, що у понеділок Байден візьме участь у відеозустрічі G7, до якої по відеозв'язку також приєднається президент України Володимир Зеленський.

"Вони обговорять останні події у війні Росії проти України та глобальний вплив путінської війни, підтримку України та продемонструють єдність G7 у колективній відповіді", - додала Псакі.

28 квітня Палата представників США схвалила законопроект про відкриття ленд-лізу для України. В часи Другої світової війни США також зробили ленд-ліз (комплексна програма воєнної допомоги) для Радянського Союзу, щоб підтримати руйнацію гітлерівської Німеччини.

УНІАН розповідав, на яку підтримку від даного ленд-лізу може розраховувати Україна.

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