Наступного тижня розпочняться навчання Steadfast Defender.

Сьогодні стало відомо, що у масштабних навчаннях НАТО "Стійкий захисник-2024" (Steadfast Defender-2024) візьмуть участь 90 тисяч військовослужбовців.

Як повідомляє Reuters, про це заявив журналістам сьогодні у Брюсселі головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі Крістофер Каволі.

Зазначається, що близько 90 тисяч військових візьмуть участь у найбільших навчаннях НАТО за останні десятиліття. "Стійкий захисник" стартує наступного тижня і триватиме до травня поточного року.

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"Альянс продемонструє свою здатність зміцнити Євроатлантичний регіон за допомогою трансатлантичного переміщення сил з Північної Америки", - заявив американський генерал представникам ЗМІ після дводенної зустрічі керівників національних оборонних відомств.

За словами Каволі, війська прибудуть від союзників з НАТО та Швеції.

Навчання НАТО - подробиці

Минулого року стало відомо, що НАТО планує провести найбільші спільні командні навчання з часів Холодної війни, щоб відпрацювати відбиток можливої російської агресії проти одного зі своїх членів. Повідомлялося, що Steadfast Defender є частиною швидкого переходу НАТО від реагування на кризу до військового альянсу, викликаного вторгненням в Україну. Передбачалося, що навчання відбудуться навесні 2024 року, в них візьмуть участь від 500 до 700 літаків, понад 50 кораблів та близько 41 тисяч військовослужбовців. Як заявлялося, навчання пройдуть у Німеччині, Польщі та країнах Балтії. Також наголошувалося, що у них візьме участь Швеція.

Навчання призначені для "моделювання потенційних маневрів проти противника, створеного на зразок коаліції на чолі з Росією". У легенді навчань ця коаліція одержала назву "Оккасус".

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