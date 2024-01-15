RAF використовуватиме штурмовики F-35B Lightning та літаки спостереження Poseidon P-8.

Великобританія відправить 20 000 військовослужбовців на одні з найбільших військових навчань НАТО з часів Холодної війни.

Міністр оборони Великобританії Грант Шаппс під час виступу в Лондоні в понеділок оголосив про направлення військовослужбовців армії, флоту і ВПС Великобританії для участі в навчаннях за участю 31 країни, повідомляє The Guardian.

Він сказав, що внесок у навчання "Стійкий захисник" забезпечить "життєво важливу впевненість щодо загрози Путіна", і попередить, що Захід стоїть на "роздоріжжі".

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Близько 16 000 військовослужбовців з танками, артилерією і вертольотами будуть перекинуті з британської армії по всій Східній Європі, починаючи з наступного місяця, в рамках навчань.

Королівський флот направить понад 2000 моряків на вісім військових кораблів і підводних човнів, а понад 400 командос Королівської морської піхоти будуть відправлені за Полярне коло. RAF використовуватиме штурмовики F-35B Lightning та літаки спостереження Poseidon P-8.

"Ми живемо в нову епоху, і ми повинні бути готові стримувати наших ворогів, готові вести за собою наших союзників і готові захищати нашу націю, коли б не надійшов заклик. Сьогодні наші противники старанно відновлюють свої загородження, реанімуються старі вороги, перемальовуються лінії фронту, танки буквально стоять на полях України, а основи світового порядку стрясаються дощенту. Ми стоїмо на роздоріжжі", - сказав Шаппс.

Британські війська в НАТО - деталі

Тисячі британських солдатів перейдуть в резерв в якості підрозділу першого реагування на загрози членам НАТО, оголосило Міністерство оборони.

Об'єднана оперативна група дуже високої готовності (VJTF) Альянсу, створена після того, як Росія анексувала Крим в 2014 році і яка набула нового значення після повномасштабного вторгнення Москви в Україну в минулому році, виступає в якості першої лінії оборони НАТО проти ворожих сил.

Німеччина очолювала Сили реагування, але 1 січня 2024 року передасть їх Великобританії. Ролі серед членів НАТО змінюються щороку.

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