Великобританія може заморозити акції російських компаній на Лондонській біржі

Про це сказав прем’єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон під час зустрічі зі співголовою Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС Петром Порошенком у Лондоні, повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата.

Так, Кемерон запевнив, що тиск Британії на Росію у зв’язку з агресією в Криму буде різноманітними. Він нагадав, що вже припинена військова співпраця з Москвою та застосовані певні візові обмеження. Також абсолютно реально розглядається замороження акцій російських компаній, якими торгують на Лондонській біржі, сказав прем’єр.

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Крім того, за даними прес-служби, під час зустрічі, участь в якій брав і міністр закордонних справ Вільям Хейг, розглядалося питання створення нової Угоди щодо безпеки України.

“Я не виключаю, що незабаром розпочнеться напрацювання нового формату цього документу. Оскільки Будапештський меморандум продемонстрував свою неефективність”, - сказав Порошенко.

Не менш важливою темою переговорів, зазначається в повідомленні, стало питання активної участі Великої Британії в економічній допомозі Україні на двосторонній основі, у форматі Міжнародного валютного фонду, а також спільних європейських проектів.

Окремо порушувалося питання спрощення візового режиму між Україною та Великою Британією. Сторони досягнули домовленостей, що передбачають одночасний рух у двох напрямках - це різке зниження плати за візові послуги та підготовка Угоди про спрощення візового режиму, поінформували в прес-службі. Згідно з цією Угодою, значна частина українців зможе отримати довгострокові безкоштовні візи за спрощеною процедурою.

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Порошенко наголосив, що українська сторона також домагатиметься права для українців безвізового в’їзду на територію Великої Британії.