Дещиця на засіданні ОБСЄ: Дії Росії у Криму мають кваліфікуватися як акт агресії

В.о. Міністра закордонних справ України Андрій Дещиця виступив сьогодні на засіданні Постійної ради ОБСЄ стосовно ситуації в Україні та залучення ОБСЄ у зв’язку із незаконним «референдумом» в Автономній Республіці Крим (Україна) та фактичною анексією Російською Федерацією цього українського регіону.

Як повідомляє департамент інформаційної політики МСЗ України, в.о. Міністра заявив, що «дії Російської Федерації у Автономній Республіці Крим мають бути кваліфіковані як акт агресії проти України», - додавши, що це є «найбільш кричущим порушення міжнародного права у регіоні ОБСЄ з часів Другої світової війни».

Враховуючи намагання Росії підірвати зусилля ОБСЄ щодо ефективного залучення до врегулювання ситуації, зокрема блокування рішення про направлення моніторингової місії ОБСЄ в Україну, Дещиця висловив сподівання, що ОБСЄ зможе подолати цей виклик та залишиться організацією, слово та дії якої мають вагу.

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Як зазначається в повідомленні, майже всі держави-учасниці ОБСЄ зайняли жорстку позицію щодо агресивних дій Росії проти України, продемонструвавши цим, наскільки ізольованою є Російська Федерація у цьому питанні. Делегації, зокрема ЄС та його держави-члени, США, Канада, Туреччина, Норвегія, Грузія та Молдова висловили підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України у існуючих кордонах.

Вони також засудили дії Росії як такі, що порушують фундаментальні норми та принципи міжнародного права, а також зобов’язання, які випливають з участі Російської Федерації в ОБСЄ, йдеться в повідомленні.