Березовський міг повіситися на своєму шарфі - експертиза

Такого висновку дійшла експертиза, про що було оголошено на слуханнях в рамках дізнання у справі про смерть підприємця, повідомляє радіостанція «Ехо Москви».

«Обидві частини розірваного шарфа збігаються, волокна обох частин ідентичні. Також було виявлено багато волокон, ідентичних матеріалу шарфа на штанзі душу у ванній кімнаті і на одязі Березовського. Шарф розірвався у результаті прикладання сили, що можна пояснити вагою Березовського», - говорять британські експерти.

Тіло бізнесмена було виявлено у березні 2013 року у ванній кімнаті будинку, неподалік Віндзору. Оскільки ознак боротьби не виявили, журналісти стали писати про те, що найімовірніше, це було самогубство.