Столтенберга офіційно оголошено новим генсеком НАТО

Новим генсеком НАТО стане екс-прем'єр Норвегії Столтенберг / REUTERS

"У другій половині дня, Північноатлантична рада ухвалила рішення призначити пана Йенса Столтенберга в якості Генерального секретаря НАТО і голови Північноатлантичної ради у порядку правонаступництва за Андерсом Фогом Расмуссеном", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті альянсу.

Читайте такожГенсек НАТО побоюється, що Росія може піти далі Криму

"Столтенберг приступить до виконання своїх функцій як Генерального секретаря з 1 жовтня 2014 року, згідно з терміном правління Фог Расмуссена - 5 років і 2 місяці", - підкреслюється в .

Його повноваження закінчуються 30 вересня 2014 року.

Оглядачі зауважують, що Столтенберг розпочне керівництво НАТО у відповідальний для Альянсу час через кризу в Криму та виведення військ НАТО з Афганістану до кінця цього року.

Расмуссен, який обіймає посаду генсека НАТО з 2009 року, зробив кілька заяв з приводу ситуації в Криму, наголошуючи на необхідності забезпечення територіальної цілісності України, а також гостро засудив референдум у Криму про відокремлення від України та подальшу анексію півострова Росією.

У своєму Twitter Расмуссен зазначив: "Я знаю Йенса Столтенберга вже багато років і переконаний, що він є правильною людиною".

Столбенберг як лідер Норвезької робітничої партії очолював уряд країни з 2005 по 2013 роки.

Норвегія є одним з 28-ми членів НАТО, але не входить до Європейського Союзу.