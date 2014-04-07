Путін лякає росіян терактами

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це президент РФ Володимир Путін сказав на засіданні колегії ФСБ.

«Ситуація, як і раніше, залишається складною. Терористичне підпілля, незважаючи на серйозні втрати, все ще зберігає можливість для здійснення терористичних актів проти мирних жителів, як це на превеликий жаль, сталося наприкінці минулого року у Волгограді», - сказав Путін.

Він заявив, що екстремістські, радикальні угруповання намагаються активізувати свою діяльність не лише на Північному Кавказі, а й перенести її в інші регіони – Поволжя, центральну Росію, прагнуть провокувати міжнаціональні і міжрелігійні конфлікти, ведуть агресивну пропаганду серед молоді, використовуючи найсучасніші інформаційні засоби, технології, включаючи інтернет і соціальні мережі.

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За словами президента РФ, за минулий рік було припинено діяльність більш як 400 сайтів терористичної і радикальної спрямованості, і така антиекстремістська робота в інформаційному просторі повинна послідовно продовжуватися.

«Важливо працювати на випередження, особливу увагу приділити виявленню і припиненню каналів фінансової і ресурсної підтримки бандпідпілля, розкривати його зв'язки із зарубіжними терористичними угрупованнями і спонсорами», - заявив він.

Путін зазначив, що серйозну заклопотаність викликає той факт, що деякі громадяни Росії й держав СНД, завербовані терористами і радикалами, беруть участь у бойових діях в Афганістані, Сирії, інших регіонах світу, по суті, проходять там терористичну підготовку та ідеологічну обробку.

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За його словами, є всі підстави вважати, що потім вони можуть бути кинуті і проти Росії, проти сусідів по Співдружності.

«Ми повинні бути до цього готові, мати весь арсенал превентивних заходів. Зокрема потрібно ефективніше взаємодіяти з партнерами по лінії Антитерористичного центру СНД, ОДКБ, Шанхайської організації співробітництва, інших організацій. Звичайно, має бути посилена і координуюча роль Національного антитерористичного комітету, що передбачає ефективнішу міжвідомчу взаємодію, своєчасний обмін оперативною інформацією правоохоронних органів», - сказав президент РФ.

Як повідомив Путін, за минулий рік завдяки зусиллям органів безпеки РФ було припинено діяльності 46 кадрових співробітників спецслужб іноземних держав та їх 258 агентів. Також у 2013 році було виявлене і припинено більш як 9 млн. «цілеспрямованих дій» на сайти та інформаційні системи органів державної влади Росії.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня російський телеканал НТВ, посилаючись на російські спецслужби, поширив інформацію про затримання 25 громадян України за підозрою в підготовці диверсій на території Росії.

4 квітня перший віце-прем'єр-міністр України Віталій Ярема заявив, що Україна не одержувала від РФ офіційної інформації про затримання на її території 25 українців за підозрою в підготовці терактів.